Владимир Познер: советская идеология превращала человека в урода

”Вот этот ”советский человек” — это был своего рода урод. Говорил одно, думал — другое. Понимаете, человек не может жить без веры, какой-то веры, я не говорю о религиозной. Вообще человек без веры жить не может, а поначалу верили, хоть многие и сопротивлялись. Но я помню как студентами мы ездили на целинные земли, это все было от души. Но когда постепенно ты начинаешь понимать, что твоя вера — это ложь, что тебя обманывали, что твои родители жертвовали собой не ради чего. Тогда ты становишься циником. Ты превращаешься в человека, который говорит — да пропади все пропадом! Кроме себя. Ты ни во что не веришь, не веришь в человека. Я думаю, что это главный вклад советской идеологии”.

По его словам, главной проблемой современной России является то, что ей правят советские люди, родившиеся и выросшие в СССР.

”Это люди, которые родились в Советском Союзе, ходили в советские школы. Были пионерами, комсомольцами, членами партии. Они — это продукт той системы, которой больше нет. Они управляют незнакомой им системой, управляют теми мозгами, тем менталитетом, который они получили. Я абсолютно убежден, что те кому сейчас 15-16 они не хуже или лучше. Они просто другие. Они не так реагируют. Они по другому выросли, у них есть интернет. Те люди, которые соответствуют сегодняшнему дню — они есть, но они не у власти”