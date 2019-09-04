Владимир Познер: советская идеология превращала человека в урода

Владимир Познер в интервью программе «И Грянул Грэм» рассуждал о том, как сформировался советский человек. По мнению журналиста, необходимость двоемыслия и внутренняя цензура в период СССР превращала человека в урода.
”Вот этот ”советский человек” — это был своего рода урод. Говорил одно, думал — другое. Понимаете, человек не может жить без веры, какой-то веры, я не говорю о религиозной. Вообще человек без веры жить не может, а поначалу верили, хоть многие и сопротивлялись. Но я помню как студентами мы ездили на целинные земли, это все было от души. Но когда постепенно ты начинаешь понимать, что твоя вера — это ложь, что тебя обманывали, что твои родители жертвовали собой не ради чего. Тогда ты становишься циником. Ты превращаешься в человека, который говорит — да пропади все пропадом! Кроме себя. Ты ни во что не веришь, не веришь в человека. Я думаю, что это главный вклад советской идеологии”.
По его словам, главной проблемой современной России является то, что ей правят советские люди, родившиеся и выросшие в СССР.
”Это люди, которые родились в Советском Союзе, ходили в советские школы. Были пионерами, комсомольцами, членами партии. Они — это продукт той системы, которой больше нет. Они управляют незнакомой им системой, управляют теми мозгами, тем менталитетом, который они получили. Я абсолютно убежден, что те кому сейчас 15-16 они не хуже или лучше. Они просто другие. Они не так реагируют. Они по другому выросли, у них есть интернет. Те люди, которые соответствуют сегодняшнему дню — они есть, но они не у власти”
В интервью ”И Грянул Грэм” Познер также рассказал о привлекающей его неизвестности: о первых мыслях о смерти, о том, как бы хотел умереть и что оставит после себя. Поделился своими рассуждениями о том, что есть высшее человеческое качество и как можно понять гениальность, передает pozneronline.ru.
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