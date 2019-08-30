Владимир Познер назвал лучшего российского журналиста

”Он, возможно, самый талантливый человек на российском телевидении, именно талантливый — он рожден для этого дела”, — подчеркнул он. При этом Познер заметил, старается не обсуждать коллег, так как считает это некорректным.

Ведущий пояснил, что в случае с Парфеновым готов изменить своему принципу. ”Чрезвычайно высоко ценю профессиональный уровень Леонида Геннадьевича”, — добавил он. Познер уточнил, что у них имеются некоторые расхождения, но в сугубо профессиональной сфере.

Он также был бы рад совместным проектам с Парфеновым, однако не очень представляет это возможным без серьезных изменений в политике. При этом Познер уверен, что глава Первого канала Константин Эрнст ”был бы в восторге” от их совместной программы с Парфеновым.

Ранее Познер заявил, что грузинский телеканал ”Рустави 2” мог и раньше уволить журналиста Георгия Габунию, обматерившего президента России Владимира Путина в одном из эфиров.