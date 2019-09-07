Владимир Познер назвал главную проблему России

Телеведущий Владимир Познер заявил, что главной проблемой России является то, что страной управляют люди советского периода. Ответ на вопрос слушателя опубликован в его блоге.
По его словам, из этой проблемы ”вытекают все остальные”. ”Страной управляют люди, родившиеся и сформировавшиеся в СССР”, — уточнил журналист.
Познер подчеркнул, что советские люди — ”продукт другого, более не существующего, общества”. Ведущий отметил, что они пытаются управлять незнакомым им обществом с помощью своего советского менталитета, но у них не очень получается.
”Пока на смену им не придут совершенно новые и другие люди, сформировавшиеся в других обстоятельствах, страна будет испытывать сложности”, — уверен Познер.
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