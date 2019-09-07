Владимир Познер назвал главную проблему России

По его словам, из этой проблемы ”вытекают все остальные”. ”Страной управляют люди, родившиеся и сформировавшиеся в СССР”, — уточнил журналист.

Познер подчеркнул, что советские люди — ”продукт другого, более не существующего, общества”. Ведущий отметил, что они пытаются управлять незнакомым им обществом с помощью своего советского менталитета, но у них не очень получается.

”Пока на смену им не придут совершенно новые и другие люди, сформировавшиеся в других обстоятельствах, страна будет испытывать сложности”, — уверен Познер.