07.09.2019, 17:37

Владимир Познер назвал главную проблему России

 (57)
Lenta.ru
EST 9
Vladimir Pozner
Vladimir PoznerFoto: Vladimir Pesnja, RIA Novosti

Телеведущий Владимир Познер заявил, что главной проблемой России является то, что страной управляют люди советского периода. Ответ на вопрос слушателя опубликован в его блоге.

По его словам, из этой проблемы ”вытекают все остальные”. ”Страной управляют люди, родившиеся и сформировавшиеся в СССР”, — уточнил журналист.

Познер подчеркнул, что советские люди — ”продукт другого, более не существующего, общества”. Ведущий отметил, что они пытаются управлять незнакомым им обществом с помощью своего советского менталитета, но у них не очень получается.

”Пока на смену им не придут совершенно новые и другие люди, сформировавшиеся в других обстоятельствах, страна будет испытывать сложности”, — уверен Познер.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: