Владимир Познер: "На самом деле Лукашенко мечтал быть президентом России"
В интервью YouTube-каналу "И Грянул Грэм" Владимир Познер рассказал о том, что на самом деле связывает Лукашенко с Россией и почему лидер Белоруссии затеял опасную игру.
В интервью YouTube-каналу "И Грянул Грэм" Владимир Познер рассказал о том, что на самом деле связывает Лукашенко с Россией и почему лидер Белоруссии затеял опасную игру.
Президент Беларуси Александр Лукашенко хотел стать главой России и всерьез претендовал на это, когда серьезные проблемы со здоровьем возникли у первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина.
"На самом деле Лукашенко мечтал быть президентом России. Ельцин был в плохом состоянии, было понятно, что он очень сильно претендует на это. С приходом Путина стало понятно, что он президентом России не станет”, — сказал Познер.
”Он понимает, что без России не может существовать. Это не Украина, самая большая страна в Европе. Но когда хочется взбрыкнуться, то можно повернуться к Западу — дурацкому, как он считает — и получить какие-то деньги, которые Россия не дает. Это игра в две лунки. Как говоря по-русски — охота за двумя зайцами. В конечном итоге кончится тем, что не поймает ни одного. Это кончится плохо для Лукашенко”, — сказал Познер.
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