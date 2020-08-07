Владимир Познер: "На самом деле Лукашенко мечтал быть президентом России"

Президент Беларуси Александр Лукашенко хотел стать главой России и всерьез претендовал на это, когда серьезные проблемы со здоровьем возникли у первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина.

"На самом деле Лукашенко мечтал быть президентом России. Ельцин был в плохом состоянии, было понятно, что он очень сильно претендует на это. С приходом Путина стало понятно, что он президентом России не станет”, — сказал Познер.

”Он понимает, что без России не может существовать. Это не Украина, самая большая страна в Европе. Но когда хочется взбрыкнуться, то можно повернуться к Западу — дурацкому, как он считает — и получить какие-то деньги, которые Россия не дает. Это игра в две лунки. Как говоря по-русски — охота за двумя зайцами. В конечном итоге кончится тем, что не поймает ни одного. Это кончится плохо для Лукашенко”, — сказал Познер.