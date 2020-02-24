Владелец эстонского BMW, разъезжавший по России со скоростью 200 км/ч, задержан по делу о наркотиках

На суде по мере пресечения Литреев признал вину. Следствие просило заключить его под стражу, так как он живет в Эстонии, пишет Znak.

”Я бы хотел обозначить, что я полностью признаю свою вину и раскаиваюсь. Я не намерен скрываться от следствия и возвращаться в Санкт-Петербург, [где родился]”, — заявил задержанный айтишник.

Как добавляет издание, ссылаясь на озвученные в суде материалы дела, Литреев приехал в Екатеринбург для встречи с девушкой, с которой познакомился в инстаграме. Вместе они поехали за закладкой.

По данным e1.ru, у Литреева обнаружили две ”таблетками MDMA весом 0,49 и 0,38 грамма”. Его задержали на обратном пути, у полиции была ”информация, что он перевозит наркотики”. ”При обыске таблетки нашли в носке на правой ноге IT-специалиста”, — пишет портал.

Литреев — разработчик мобильного приложения ”Красная кнопка” для оперативной помощи задержанным на митингах.

Как ранее писал Delfi, Александр Литреев выставил в соцсетях фото спидометра автомобиля, где стрелка находилась за отметкой в 200 км/ч. Однако его не штрафуют, потому что он так ездит в России, а свой автомобиль он купил и зарегистрировал в Эстонии.

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