Виктор Ерофеев: Жванецкий вдохнул в нас жизнь

В русской литературе есть святая троица писателей, которые были одарены великим чувством юмора и талантом превратить юмор в бессмертное литературное слово. Богом-отцом, если будет позволено такое сравнение, выступает Салтыков-Щедрин, Богом-сыном — Зощенко, а вот Святым Духом — Михаил Жванецкий. В каждом веке — по сатирическому божеству.

Мы жили на исходе Советского Союза, застойной, как все знают, жизнью, которая ложилась на лица современников серостью и порою тупостью. Казалось, нам было не найти возможности вскрыть и высмеять природу режима в метком слове. Но вот пришел Жванецкий и своими произведениями пробудил нас к живой жизни. Залы улыбались, смеялись, хохотали на его выступлениях, сбрасывая с себя кошмар молчания.

Без миниатюр Жванецкого, от "Аваса", гениально исполненного впервые Райкиным, до "Начальника транспортного цеха" и до "Турникетов", бьющих по советскому тоталитаризму, мы были бы недостроенными духовно, нас вряд ли бы по-настоящему хватило на перестройку.

Я помню Мишу на чердаке Ахмадулиной и Мессерера, где собиралась вся творческая Москва в 1970-е годы, очень, очень скромным и застенчивым человеком, несмотря на первые яркие литературные успехи. Ему временами казалось, что писатели — это создатели больших словесных полотен, а он — просто юморист.

Как глубоко он ошибался в своей скромности! Это было как раз время расставания с последними иллюзиями советского социализма, который состоял, в основном, из персонажей именно Жванецкого.

Впрочем, он был и писателем светлых моментов бытия. Его описания купания в море в его любимой, его любящей Одессе — это тоже маленькие шедевры. Жванецкий — не только часть названной великой русской литературной Троицы. Он — продолжатель одесской литературной традиции.

Прошло время. Из скромного гениального юмориста Жванецкий превратился в легенду. Его обожала вся страна. Но он не поддался соблазну угодить властям. Он выступал против репрессий инакомыслящих, он переживал за Украину, ставшую жертвой агрессии. Он принял из рук президента России мандат на звание народного артиста страны. Кого-то огорчил такой компромисс. Но мне кажется, что Жванецкий просто-напросто взял то, что ему принадлежало по праву.