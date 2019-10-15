ВИДЕО | Журналист Дмитрий Гордон: Путин не зайчик и не ослик. Он из хищников
Журналист Дмитрий Гордон считает, что мировая политика похожа на дикую природу, где разные виды животных пытаются договорится между собой. По его мнению президент России Владимир Путин — относится к хищникам. Об этом он сказал в интервью ютуб-каналу ”Грянул Грэм”.
«Его буквально зарезали»: как оборвалась жизнь легенды кино
Тайна смерти Александра Македонского разгадана
Убийца девочки в Саратове раскрыл ужасные детали преступления
Победа Усика омрачена: американский боксер после боя впал в кому