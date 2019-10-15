15.10.2019, 07:20

ВИДЕО | Журналист Дмитрий Гордон: Путин не зайчик и не ослик. Он из хищников


rus.delfi.ee
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Журналист Дмитрий Гордон считает, что мировая политика похожа на дикую природу, где разные виды животных пытаются договорится между собой. По его мнению президент России Владимир Путин — относится к хищникам. Об этом он сказал в интервью ютуб-каналу ”Грянул Грэм”.

”Есть в политики львы, волки, овцы, заяйцы, гиены. Ослики. Они как-то разговаривают. Я к животным отношусь так себе. Я не могу дать точное определение Путину — он не зайчик и не ослик точно. Он из хищников точно”, — сказал Гордон.

Он также рассказал, что пытается договорится об интервью с президентом России.

”Путин — грандиозный человек в плане внутреннего наполнения. Не случайно он заставляет целый ряд мировых лидеров и себя и Россию уважать. Это с одной стороны. А со стороны Украины — он враг, человек на руках которого кровь. И он преступник, определенно.”, — сказал Гордон.

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