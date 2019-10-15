ВИДЕО | Журналист Дмитрий Гордон: Путин не зайчик и не ослик. Он из хищников(18)
Журналист Дмитрий Гордон считает, что мировая политика похожа на дикую природу, где разные виды животных пытаются договорится между собой. По его мнению президент России Владимир Путин — относится к хищникам. Об этом он сказал в интервью ютуб-каналу ”Грянул Грэм”.
Мать убитой в Саратове девочки сделала заявление
Что делать с зазором между плитой и столом, чтобы не было грязи
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
Ученые выяснили, какая группа крови неуязвима для рака