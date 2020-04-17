ВИДЕО | Жителя Москвы оштрафовали за прогулку с коляской у подъезда дома

Инцидент произошел днем 15 апреля в Нагатинском затоне. По словам супруги задержанного, в квартире нет балкона, так что они вышли подышать воздухом у подъезда.

"Подъезжает машина блюстителей, опускается стекло, и молодой и дерзкий говорит нам: "Давайте домой!". Я объясняю, что вчера у подъезда видела участкового, который сказал, что в 100 метрах от дома гулять можно", — рассказала Алена.

Последовала проверка паспортов, и тут стражи порядка увидели, что у мужа Алены подмосковная прописка. Слушать доводы о том, что он постоянно проживает в квартире отца, они не стали — силой затолкали мужчину в служебную машину и доставили в отделение, где выписали штраф за мелкое хулиганство — "за использование бранных слов при общении с правоохранителями".

В тот же день в Текстильщиках полицейские задержали на улице пожилую женщину, которая, как она сама уверяет, шла в магазин. Позже ее доставили в психиатрическую клинику.

В Москве и области в рамках борьбы с распространением коронавируса введены ограничения на передвижения на общественном и частном транспорте, однако власти неоднократно подчеркивали, что находиться поблизости от дома можно без пропусков, при этом призывали жителей без крайней необходимости не покидать квартир и не подвергать себя риску заражения. За нарушение этих предписаний налагается штраф в 4 тысячи рублей (50 евро) при первом "проступке" и 5 (62 евро) тысяч — при последующих.

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