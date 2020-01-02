ВИДЕО | Житель Омска подорвал себя при запуске фейерверка

Инцидент произошел в новогоднюю ночь во дворе на улице Крупской. Мужчина пытался запустить фейерверк, но что-то пошло не так. Снаряды разорвались еще не взлетев, а человек оказался сбит с ног. К нему бросились друзья.
Очевидцы рассказали, что серьезных травм мужчина не получил. После происшествия он встал и самостоятельно покинул двор, передает НТВ.
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