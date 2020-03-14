14.03.2020, 21:05

ВИДЕО | Жесткие задержания в Москве на пикете против "обнуления Путина" и политических репрессий

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ВИДЕО | Жесткие задержания в Москве на пикете против "обнуления Путина" и политических репрессий
Foto: AP, Dmitry Lebedev

В Москве возле здания ФСБ на Лубянке прошли жесткие задержания участников пикетов против политических репрессий и обнуления президентских сроков Владимира Путина. Активисты вышли на акцию под лозунгом "Обнулите сроки политзекам".

"ОВД-Инфо" сообщает о задержании около 50 человек, в их числе лидер движения "За права человека" Лев Пономарев, бывший участник "болотного дела" Леонид Развозжаев, координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов. В Таганском ОВД позже возникла потасовка, в ходе которой силовики избили Пономарева.

"Меня жестко потащили, по дороге ударили по лицу", - рассказал правозащитник "МБХ медиа". Благодаря фотографии, на которой видны ссадины на лице Пономарева, в ОВД пустили адвоката Василия Кушнира.

Также на пикетах задержали несовершеннолетнего, который снимал акцию на видео, ему повредили оборудование. Причину задержания полицейские не назвали. По словам корреспондента МБХ, задержанные стояли в толпе без плакатов. Всего в акции принимали участие около 100 человек.

Удальцов сообщил радиостанции "Эхо Москвы", что в момент задержания стоял в стороне от пикетов и разговаривал по телефону. "Кто плакат разворачивает для одиночного пикета - тут же полицейские довольно жестко задерживают, заламывают руки", - рассказал он, отметив, что никакой угрозы для общественного порядка пикетчики не представляют.

По словам задержанной правозащитницы Ирины Яценко, сотрудники полиции избивали людей у входа в автозак, когда досматривали вещи, пишет Telegram-канал "Автозак Live". У задержанного журналиста Федора Худокормова случился приступ астмы, ему долго не разрешали передать ингалятор.

Задержанные в ОВД Таганское сообщают, что у них собираются отнять телефоны и угрожают составить протокол по статье о неповиновении полиции (19.3 КоАП) в случае отказа. Задержанному автору телеграм-канала "Протестный МГУ" Дмитрию Иванову угрожали избиением за попытку открыть окно в автозаке. В ОВД "Басманное" объявили план "Крепость" и не пускают адвокатов к задержанным.

Организатором пикетов стало движение Rupression. Активисты отметили, что принятая поправка к конституции об обнулении сроков Путина "не оставляет шансов на демократическую смену власти в ближайшем будущем и прекращение пыток и репрессий".

"Мы выходим на акцию 14 марта, потому что мы все в сети: мы в сети коррумпированных судей, мы в сети старающихся выслужиться силовиков, мы в сети постоянного контроля за нашими передвижениями, мы в сети постоянного страха за наше будущее", - говорится на странице мероприятия в Facebook.

Ранее мэрия Москвы отказалась согласовать митинг и шествие против политических репрессий в центре города, предложив организаторам перенести акцию в Люблино. Они не согласились на эту площадку и предложили встать в живую цепь возле здания ФСБ.

Как пишет "Коммерсант", организаторы пикетов планировали повторить первый массовый протест позднего СССР: в 1989 году по инициативе правозащитников "Мемориала" здание КГБ окружили сотни людей со свечами в руках в знак протеста против репрессий.

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