ВИДЕО | Задержан подозреваемый в убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии

Чтобы задержать мужчину, правоохранителям пришлось вскрыть железную дверь.

Напомним, Ибрагим Эльджаркиев и его брат были застрелены на юго-западе Москвы 2 ноября. По мнению следователей, действовали профессиональные киллеры. Причем покушение было не первым.

Как ранее сообщал РЕН ТВ, по подозрению в совершении убийства также разыскивается 45-летний Курейш Картоев, уроженец северо-кавказской республики. По данным силовиков, он покинул столицу на рейсовом автобусе Москва — Хасавюрт.