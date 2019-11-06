06.11.2019, 18:59

ВИДЕО | Задержан подозреваемый в убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии


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Tulistamine
Foto on illustreeriv.Foto: Eero Vabamägi

Подозреваемый в убийстве главы Центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева задержан в Москве. По данным РЕН ТВ, по подозрению в преступлении задержан Алихан Осканов 1966 года рождения.

Чтобы задержать мужчину, правоохранителям пришлось вскрыть железную дверь.

Напомним, Ибрагим Эльджаркиев и его брат были застрелены на юго-западе Москвы 2 ноября. По мнению следователей, действовали профессиональные киллеры. Причем покушение было не первым.

Как ранее сообщал РЕН ТВ, по подозрению в совершении убийства также разыскивается 45-летний Курейш Картоев, уроженец северо-кавказской республики. По данным силовиков, он покинул столицу на рейсовом автобусе Москва — Хасавюрт.

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