ВИДЕО | Задержан подозреваемый в убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии(4)
Подозреваемый в убийстве главы Центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева задержан в Москве. По данным РЕН ТВ, по подозрению в преступлении задержан Алихан Осканов 1966 года рождения.
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