ВИДЕО | Яков Кедми рассказал, почему Россия сильнее НАТО

”Американский бюджет на этот год 738 млрд долларов, российский бюджет, насколько я знаю, порядка 65 млрд долларов. Несмотря на огромную разницу в бюджете, Россия обогнала США по созданию стратегического оружия. Россия более эффективно расходует свои деньги. Сегодня с точки зрения стратегического баланса, как признал начальник Штабов американской армии, у США нет возможности защитить себя от ядерного ракетного удара сор стороны России. Мало того, он сказал, что у США нет технической возможности создать эффективную систему обороны против российского ядерного стратегического удар. Как справедливо подчеркнул ваш президент Путин, Россия сегодня опережает США. А Соединенные штаты должны догнать Россию в этом отношении, ускоренно пытаясь создать какие-то средства, которые снизят эту угрозу”, — отметил Кедми.

Также в программе ”И Грянул Грэм” он высказал свое мнение об обострении конфликта в Иблиде. Рассказал о том, встанет ли НАТО на защиту Турции в Сирии.