ВИДЕО | Взрыв газа в жилом доме Магнитогорска. Есть погибшие

Инцидент произошел на улице Доменщиков.

На месте ЧП вспыхнул пожар, который перекинулся на соседние квартиры.

Напомним, в декабре 2018 года Магнитогорск уже переживал трагедию — в жилой многоэтажке обрушился подъезд.

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