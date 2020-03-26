ВИДЕО | Взрыв газа в жилом доме Магнитогорска. Есть погибшие

В Магнитогорске произошел взрыв газа в жилом многоквартирном доме. Об этом сообщает портал ”Magcity24”. На месте взрыва обнаружены тела двух погибших.
Инцидент произошел на улице Доменщиков.
На месте ЧП вспыхнул пожар, который перекинулся на соседние квартиры.
Напомним, в декабре 2018 года Магнитогорск уже переживал трагедию — в жилой многоэтажке обрушился подъезд.
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