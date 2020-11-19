ВИДЕО | "Вообще нет работы". Юрий Дудь снял выпуск про российскую провинцию

В ходе выпуска он посетил вместе с Марковым различные города и деревни, которые не похожи на Москву. Например, Псков, где находится центр для детдомовцев с психологическими отклонениями.

Многие герои эпизода считают, что главная проблема провинции — слишком низкие зарплаты за тяжелый труд. В течение съемок Юрий Дудь обсуждает темы алкоголизма, наркотиков, войны, детдомов, религии.