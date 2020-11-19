19.11.2020, 14:33
ВИДЕО | "Вообще нет работы". Юрий Дудь снял выпуск про российскую провинцию(2)
Блогер Юрий Дудь в очередном эпизоде передачи "вДудь" показал, как живет российская глубинка. Герой выпуска — фотограф Дмитрий Марков.
Блогер Юрий Дудь в очередном эпизоде передачи "вДудь" показал, как живет российская глубинка. Герой выпуска — фотограф Дмитрий Марков.
В ходе выпуска он посетил вместе с Марковым различные города и деревни, которые не похожи на Москву. Например, Псков, где находится центр для детдомовцев с психологическими отклонениями.
Многие герои эпизода считают, что главная проблема провинции — слишком низкие зарплаты за тяжелый труд. В течение съемок Юрий Дудь обсуждает темы алкоголизма, наркотиков, войны, детдомов, религии.
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