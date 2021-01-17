ВИДЕО | Во Внуково задержана Любовь Соболь и другие сотрудники ФБК

Как передает корреспондент RusDelfi, во Внуково, где собираются сторонники Алексея Навального, вылетевшего рейсом из Берлина, начинаются задержания.
Среди задержанных сотрудники ФБК Любовь Соболь, Руслан Шаветдинов, а также Константин Котов, российский активист, осужденный по так называемой ”дадинской” статье 212.1. Как передает наш корреспондент, они сидели за столиком в кафе "Бирхаус", их задержали и увели из здания аэропорта.
Изначально мы сообщали также о задержании Олега Навального (брата Алексея), но пока эта информация не подтвердилась.
"Медуза" приводит слова Константина Котова о задержании:
”Выкрутили руки и повели в автозак — вот и все объяснение. Мы стоим около входа в аэропорт, буквально 500 метров нас проволокли. Пытались отобрать телефоны сотрудники полиции, у меня он пока сохранился”.
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