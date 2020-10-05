ВИДЕО | Во Владивостоке портовики закидали касками новое руководство из Москвы

Инцидент произошел около 14 часов возле административного здания ВМТП, где проходил митинг докеров в поддержку недавно уволенного гендиректора предприятия Заирбека Юсупова. Каски полетели в спины проходившим еще в момент, когда Коростылев с несколькими сопровождающими проходили сквозь арку, ведущую во двор дома, направляясь к площадке с микрофонами.

Изложить свою точку зрения прибывшим не дали: крики и свист усилились, как и количество летящих масок. Очень скоро Коростылев с коллегами поняли, что лучше покинуть территорию порта. Когда мужчины в дорогих костюмах протискивались сквозь толпу, им досталось несколько ударов уже руками и ногами.

Как сообщили в пресс-службе линейного управления МВД на транспорте, в настоящее время заявлений по факту нападения на Аркадия Коростелева и Романа Кухарука пока не поступало.

Напомним, ранее совет директоров FESCO и наблюдательный совет ВМТП принял решение о смене генерального директора. Вместо Заирбека Юсупова, под руководством которого порт стал, по мнению его сотрудников, одним из богатейших предприятий края, пост должен занять Роман Кухарчук. Портовики расценили смену руководителя как попытку рейдерского захвата, которая, возможно, обернется банкротством ВМТП.

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