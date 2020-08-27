ВИДЕО | Владимир Путин сегодня дал большое интервью: ситуация в Беларуси, коронавирус и положение в экономике(4)
Президент России Владимир Путин дал ведущему ВГТРК Сергею Брилеву большое интервью по актуальным темам, сообщает "Россия 24".
Президент России Владимир Путин дал ведущему ВГТРК Сергею Брилеву большое интервью по актуальным темам, сообщает "Россия 24".
Президент России Владимир Путин дал интервью телеканалу "Россия-24". Основные заявления главы государства - в материале ТАСС.
О ситуации в Беларуси
"Александр Григорьевич [Лукашенко] попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля", - сказал президент.
"Мы исходим из того, что все сложившиеся проблемы, которые имеют место сегодня в Белоруссии, будут решаться мирным путем", - заявил российский лидер.
"Дело не в том, что сейчас происходит в Белоруссии, а дело в том, что кому-то хочется, чтобы там происходило что-то другое. Хотят влиять на эти процессы и добиться каких-то процессов, как думают эти люди, их политическим интересам", - сказал Путин.
"Если уж быть объективным, то я думаю, что правоохранительные органы Белоруссии ведут себя достаточно сдержанно, несмотря ни на что", - подчеркнул президент.
"На мой взгляд, мы ведем себя гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Белоруссии, чем многие другие страны, европейские и американцы", - отметил он.
"Мы исходим из того, что всем участникам этого процесса [политического кризиса в Белоруссии] хватит здравого смысла спокойно, без крайностей найти выход. Конечно, если люди вышли на улицу, надо с этим считаться, слышать это, реагировать", - отметил Путин.
О борьбе с коронавирусом и российской вакцине
"Нам удалось пройти пик. Я надеюсь, что нам удалось пройти пик <...> заболеваемости и создать необходимые условия для дальнейшей работы", - сказал он.
"Понятно, почему [растет число заражений коронавирусом в некоторых странах] - это же очевидная вещь, это лежит на поверхности. Курортный сезон, большое количество людей на пляжах, скопление людей в барах, ресторанах. Конечно, вот этот индивидуализм, нежелание считаться с интересами подавляющего большинства членов общества приводит к тому, что мы наблюдаем в некоторых странах вспышку заболевания, вновь возвращающуюся ситуацию. Надеюсь, что этого не произойдет, и в Европе, и в других частях света с этим справятся", - отметил президент.
"Хочу обратиться к нашим гражданам и попросить их, попросить, несмотря на какие-то неудобства, все-таки иметь в виду, что вирус никуда не делся. Попросить их - по возможности, конечно, - соблюдать ограничительные меры, которые предлагают нам соблюдать специалисты. Это необходимо сегодня", - сказал он.
"Мы прошли и доклинические, и клинические испытания на животных, на добровольцах. Совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует сегодня устойчивый иммунитет, появляются антитела, как и у моей дочери они появились, и она безвредна. Слава богу, и дочка моя чувствует себя хорошо", - сказал президент.
"Нужно говорить со специалистами, я думаю, что они [препараты, разрабатываемые центром им. Гамалеи и научным центром "Вектор"], скорее всего, будут конкурировать, потому что по безопасности и эффективности они не должны уступать друг другу", - отметил он.
"Второй препарат, он будет готов, как вот мне докладывают, в сентябре. Над ним работает известный институт "Вектор" в Новосибирске. Я уверен, что и специалисты "Вектора" сделают замечательный препарат, который очень поможет людям", - подчеркнул Путин.
Об экономике
"Во-первых, мы считаем, что пик проблем [в экономике] у нас пройден, и я надеюсь, что мы постепенно начнем восстанавливаться. Но в общем-то здесь мы мало чем отличаемся от других стран мира. В следующем году, я думаю, это восстановление будет обеспечено", - сказал Путин.
"У нас макроэкономические основные показатели достаточно стабильно себя ведут. У нас, несмотря на предсказания, что будут большие колебания, у нас 3,4% инфляция только на сегодня. И, по экспертным прогнозам, где-то и будет примерно 3,4-3,41%", - уточнил Путин. По оценке президента, падение экономики в России может составить 5-6%.
В этом году в связи с пандемией не было традиционной прямой линии с главой государства, однако Путин несколько раз обращался к россиянам в связи с эпидемиологической обстановкой в стране.
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