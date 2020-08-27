ВИДЕО | Владимир Путин сегодня дал большое интервью: ситуация в Беларуси, коронавирус и положение в экономике

Президент России Владимир Путин дал интервью телеканалу "Россия-24". Основные заявления главы государства - в материале ТАСС.

О ситуации в Беларуси

"Александр Григорьевич [Лукашенко] попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля", - сказал президент.

"Мы исходим из того, что все сложившиеся проблемы, которые имеют место сегодня в Белоруссии, будут решаться мирным путем", - заявил российский лидер.

"Дело не в том, что сейчас происходит в Белоруссии, а дело в том, что кому-то хочется, чтобы там происходило что-то другое. Хотят влиять на эти процессы и добиться каких-то процессов, как думают эти люди, их политическим интересам", - сказал Путин.

"Если уж быть объективным, то я думаю, что правоохранительные органы Белоруссии ведут себя достаточно сдержанно, несмотря ни на что", - подчеркнул президент.

"На мой взгляд, мы ведем себя гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Белоруссии, чем многие другие страны, европейские и американцы", - отметил он.

"Мы исходим из того, что всем участникам этого процесса [политического кризиса в Белоруссии] хватит здравого смысла спокойно, без крайностей найти выход. Конечно, если люди вышли на улицу, надо с этим считаться, слышать это, реагировать", - отметил Путин.

О борьбе с коронавирусом и российской вакцине

"Нам удалось пройти пик. Я надеюсь, что нам удалось пройти пик <...> заболеваемости и создать необходимые условия для дальнейшей работы", - сказал он.

"Понятно, почему [растет число заражений коронавирусом в некоторых странах] - это же очевидная вещь, это лежит на поверхности. Курортный сезон, большое количество людей на пляжах, скопление людей в барах, ресторанах. Конечно, вот этот индивидуализм, нежелание считаться с интересами подавляющего большинства членов общества приводит к тому, что мы наблюдаем в некоторых странах вспышку заболевания, вновь возвращающуюся ситуацию. Надеюсь, что этого не произойдет, и в Европе, и в других частях света с этим справятся", - отметил президент.