ВИДЕО | "Виноват". Командир аварийно севшего А321 принес извинения пассажирам

"Виноват, что так получилось, что их не доставил до места назначения. <…> С некоторыми пассажирами я побеседовал, когда обходил самолет. Хотел бы пожелать тем, кто пострадал, выздоровления и не бояться летать", — рассказал он журналистам на пресс-конференции в Екатеринбурге.

По его словам, когда он понял, что у самолета отказали двигатели, то страха не чувствовал.

"Видел перед собой кукурузное поле. Надеялся, что сядем более-менее мягко", — сказал Юсупов.

При этом он высоко оценил действия бортпроводников.

"Работали очень слаженно и быстро, профессионально — очень смекалистые проводники, быстро сообразили: открыли дверь, выполнили все согласно инструкции, за что им благодарны все пассажиры. Я уверен, что количество пострадавших сведено к минимуму благодаря их действиям профессиональным", — рассказал пилот.

Он добавил, что стесняется известности, которую получил из-за аварии.

Экстренная посадка в кукурузном поле

Самолет А321 "Уральских авиалиний" выполнял рейс из Москвы в Симферополь. На борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Сразу после взлета лайнер столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатели. Пилоты приняли решение экстренно сесть в кукурузном поле недалеко от деревни Рыбинское. По словам главы Росавиации Александра Нерадько, это было единственно верное решение.

Лайнер благополучно приземлился с выключенными двигателями и убранными шасси. Экипаж эвакуировал пассажиров по надувным трапам. По последним данным, за медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.