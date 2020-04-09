ВИДЕО | В здании бизнес-центра в Москве произошел взрыв

Взрыв в здании бизнес-центра "Панорама" в центре Москвы, предположительно, произошел в бойлерной, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах.
"По предварительным данным, взрыв произошел в помещении бойлерной. Возникшее возгорание площадью 5 кв. метров было потушено. Взрывом выбиты стекла и повреждены внутренние перегородки", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе столичного ГУ МЧС России сообщили, что сведений о пострадавших не поступало.
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