ВИДЕО | В Твери омоновцы сломали челюсть велосипедисту, попросившему у них насос, и обвинили его в нападении

Вечером 19 июня Николай Гордиенко вместе с супругой Маргаритой собирались на велосипедах добраться до знакомых, но недалеко от дома заметили, что у велосипеда жены спущено колесо. Гордиенко обратился к мужчинам в белой "Газели" без опознавательных знаков с металлической лестницей на крыше. Он предположил, что это ремонтная бригада, и попросил у них насос для велосипеда.

"Из "Газели" выскочил молодой человек в темной одежде, схватил велосипед Николая за руль и стал его оттаскивать со словами: "Че ты сюда подъехал". Николай потерял равновесие, стал падать и ухватился за рукав молодого человека", — рассказал адвокат. После этого молодой человек сбил с ног 52-летнего Гордиенко и стал его бить, к нему присоединились один или двое мужчин, сидевших в машине. После избиения на Гордиенко надели наручники, которые сняли только после приезда скорой помощи. В итоге выяснилось, что молодые люди — сотрудники тверского ОМОНа.

Часть конфликта попала на видео — на нем лежащий на земле мужчина кричит с просьбой помочь и вызвать полицию. Как рассказывает адвокат, у Гордиенко после случившегося диагностировали двусторонний перелом челюсти, перелом ребра, а также возможный ушиб головного мозга. При этом сотрудники полиции заявили, что на них напал сам Гордиенко: в отношении него, по словам адвоката, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318-й (применение насилие в отношении представителя власти). Сами супруги также подали заявление в Следственный комитет в отношении сотрудников ОМОНа, с которыми произошел конфликт. По этому заявлению начата доследственная проверка.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.