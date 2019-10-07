ВИДЕО: В свой день рождения Путин отправился с Шойгу за грибами в тайгу

В канун своего 67-летия российский президент побывал в сибирской тайге, где, по словам Дмитрия Пескова, наслаждался природой. Компанию Владимиру Путину составил Сергей Шойгу.
Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы. Видеокадры отдыха главы государства в ночь на 7 октября опубликовало ”РИА Новости”.
На кадрах видно, как Путин держит в руках гриб и обращает внимание на шишку, которая оказалась на шляпке. ”И шишечка [сверху], давайте покажу”, — говорит президент и показывает гриб на камеру. Президент взял шишку в качестве сувенира, добавляет ”РИА Новости”.
На других кадрах видно, как министр обороны выкапывает куст брусники, а президент советует ему посадить этот куст у себя на даче в Подмосковье.
О том, что Путин перед своим днем рождения отправился в тайгу, рассказал ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, президент наслаждался природой в тайге.
В понедельник, 7 октября, Путину исполняется 67 лет. День рождения он проведет на природе в кругу родных и друзей, говорил Песков.
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