ВИДЕО: В свой день рождения Путин отправился с Шойгу за грибами в тайгу

Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы. Видеокадры отдыха главы государства в ночь на 7 октября опубликовало ”РИА Новости”.

На кадрах видно, как Путин держит в руках гриб и обращает внимание на шишку, которая оказалась на шляпке. ”И шишечка [сверху], давайте покажу”, — говорит президент и показывает гриб на камеру. Президент взял шишку в качестве сувенира, добавляет ”РИА Новости”.

На других кадрах видно, как министр обороны выкапывает куст брусники, а президент советует ему посадить этот куст у себя на даче в Подмосковье.

О том, что Путин перед своим днем рождения отправился в тайгу, рассказал ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, президент наслаждался природой в тайге.

В понедельник, 7 октября, Путину исполняется 67 лет. День рождения он проведет на природе в кругу родных и друзей, говорил Песков.