01.12.2019, 11:06

ВИДЕО: В страшной аварии в Забайкалье погибли 19 человек

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осторожно, ролик может шокировать!
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Жертвами серьезного ДТП с автобусом в Забайкальском стали 19 человек, в том числе двое детей.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на ГИБДД России.

Согласно уточненным данным, число пострадавших увеличилось до 21 человека.

До этого сообщалось о 20 погибших и 18 раненых.

Как было известно ранее, автобус следовал по рейсу Сретенск — Чита. Всего в салоне вместе с водителем было 43 пассажира.

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