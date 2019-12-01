ВИДЕО: В страшной аварии в Забайкалье погибли 19 человек

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на ГИБДД России.

Согласно уточненным данным, число пострадавших увеличилось до 21 человека.

До этого сообщалось о 20 погибших и 18 раненых.

Как было известно ранее, автобус следовал по рейсу Сретенск — Чита. Всего в салоне вместе с водителем было 43 пассажира.