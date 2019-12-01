01.12.2019, 11:06
ВИДЕО: В страшной аварии в Забайкалье погибли 19 человек(41)
осторожно, ролик может шокировать!
Жертвами серьезного ДТП с автобусом в Забайкальском стали 19 человек, в том числе двое детей.
Жертвами серьезного ДТП с автобусом в Забайкальском стали 19 человек, в том числе двое детей.
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на ГИБДД России.
Согласно уточненным данным, число пострадавших увеличилось до 21 человека.
До этого сообщалось о 20 погибших и 18 раненых.
Как было известно ранее, автобус следовал по рейсу Сретенск — Чита. Всего в салоне вместе с водителем было 43 пассажира.
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