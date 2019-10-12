ВИДЕО | В сеть попали кадры того, как в России начальник колонии Петрозаводска избивает заключенного

Запись датирована февралем 2014 года. Судя по описанию, видео снято камерой наблюдения в санитарной части колонии. На ролике видно, как заключенного заводят в помещение и начинают избивать руками и ногами. Через некоторое время в комнату заходит оперативник и что-то шепчет на ухо Савельеву — он говорит, что камера не выключена, утверждается в подписи к ролику. После этого заключенного уводят, пишет "Медуза".

Издание ”Медиазона” опросила некоторых журналистов, посещавших колонию № 9, и бывших заключенных — они подтвердили, что на видео присутствует Иван Савельев, а также начальник местного СИЗО Иван Ковалев.

В конце сентября ”Медиазона” и ”Настоящее время” опубликовали материал о пытках в колонии № 9 Петрозаводска, в которых, как утверждалось, участвовал начальник Иван Савельев. СК начал проверку этих фактов. Савельев в свою очередь обвинил ”Медиазону” в клевете и пообещал подать в суд на издание.