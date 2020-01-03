03.01.2020, 15:30

ВИДЕО | В Санкт-Петербурге на пешехода с крыши здания упал горящий человек

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Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись с камеры наблюдения, запечатлевшей момент падения горящего мужчины с крыши трехэтажного расселенного дома в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.

На записи видно, как горящий человек падает на женщину, идущую по тротуару.

Инцидент произошел вечером 2 января в центре Петербурга. В результате полученных травм он погиб. Женщину, на которую он упал, госпитализировали с травмой ноги.

Одна из очевидцев сообщила во "ВКонтакте", что погибшему на вид было около 30 лет. По ее словам, мужчина был славянской наружности, одет в черную запачканную одежду.

В МЧС сообщили, что здание находится на капитальном ремонте. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.

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