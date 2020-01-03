ВИДЕО | В Санкт-Петербурге на пешехода с крыши здания упал горящий человек

Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись с камеры наблюдения, запечатлевшей момент падения горящего мужчины с крыши трехэтажного расселенного дома в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.
На записи видно, как горящий человек падает на женщину, идущую по тротуару.
Инцидент произошел вечером 2 января в центре Петербурга. В результате полученных травм он погиб. Женщину, на которую он упал, госпитализировали с травмой ноги.
Одна из очевидцев сообщила во "ВКонтакте", что погибшему на вид было около 30 лет. По ее словам, мужчина был славянской наружности, одет в черную запачканную одежду.
В МЧС сообщили, что здание находится на капитальном ремонте. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.
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