ВИДЕО | В Санкт-Петербурге на пешехода с крыши здания упал горящий человек

На записи видно, как горящий человек падает на женщину, идущую по тротуару.

Инцидент произошел вечером 2 января в центре Петербурга. В результате полученных травм он погиб. Женщину, на которую он упал, госпитализировали с травмой ноги.

Одна из очевидцев сообщила во "ВКонтакте", что погибшему на вид было около 30 лет. По ее словам, мужчина был славянской наружности, одет в черную запачканную одежду.

В МЧС сообщили, что здание находится на капитальном ремонте. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.