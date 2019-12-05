ВИДЕО | В Санкт-Петербурге девушка взяла Audi на тест-драйв и устроила ДТП с 10 машинами, снесены ограда и светофор

Очевидцы насчитали от 7 до 15 разбитых машин. ”Ауди” из салона снесла ограду и кучу машин, — пишут в ”Яндекс.Навигаторе”. — Тест-драйв Audi A7 сделал людям утро”. На кадрах в группе ”ДТП и ЧП Санкт-Петербург” ”ВКонтакте” и в телеграм-канале ”Мегаполис” видно, что дорога усеяна обломками, сбит светофор, один из автомобилей — действительно брендированная ”Ауди”.

”Девушка на А7 на дикой скорости снесла ограждения и столб, основные повреждения остальных машин — разлетающиеся в стороны куски ограждений разделительной линии”, — рассказывает в ”ДТП и ЧП” Алексей. Александр, по его словам, был первым, в кого Audi въехала на развороте.

”Прямо на глазах произошло. Оба живы, тест-драйв пройден. За рулем была женщина. Она летела со стороны бывшего поста по Выборгскому шоссе”, — утверждает Наталья. ”Летел со стороны Парголово, я видела. На огромной скорости”, — подтверждает Яна. Отметим, что на Выборгском шоссе у пересечения с КАД есть салон ”Ауди”.

Точные обстоятельства ДТП выясняются.