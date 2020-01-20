ВИДЕО: В российском хостеле люди насмерть обварились кипятком

По последним данным, погибли пять человек, еще несколько находятся в больнице с ожогами.

Отмечается, что на цокольном этаже здания прорвало трубу, кипяток хлынул в комнату, где находились люди. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Пермского края, авария произошла в отеле ”Карамель” в Индустриальном районе. Глава региона Максим Решетников выехал на место происшествия, где уже работают экстренные службы.

В декабре прошлого года на посетителей и сотрудников многофункционального центра (МФЦ) в Сургуте полился кипяток. Сотрудники МФЦ огородили место ЧП стульями, вывели посетителей. Позже выяснилось, что прорвало трубу с горячей водой, в результате ЧП никто не пострадал.