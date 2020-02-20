ВИДЕО | В российском аэропорту самолет ударился о землю сразу после взлета

В сети появилось видео с места крушения самолета Ан-2 в аэропорту Магадан-13. Кадры распространило Главное управление МЧС по Магаданской области.

На ролике видно, как пожарные проливают пеной полуразрушенный самолет, а на некотором отдалении стоят около 10 карет скорой помощи. В МЧС пояснили, что на месте крушения работают 48 человек и 15 единиц техники, из них от МЧС 37 человек и 8 единиц техники.

Уточняется, что самолет, не сумевший набрать высоту и упавший в аэропорту Магадана, был частным. Все находившиеся на борту 14 человек сумели самостоятельно покинуть воздушное судно.

Пострадали 7 человек, угрозы их жизни и здоровью нет. При этом всех 14 участников катастрофы решили госпитализировать для обследования.

”Интерфакс”уточняет, что самолет упал с высоты 10 метров. При падении он получил серьезные повреждения крыла, хвоста и фюзеляжа.

9 февраля в аэропорту Усинска при заходе на посадку у самолета Boeing 737-524 с бортовым номером VQ-BPS подломились задние шасси, и он сел на ”брюхо”. На борту находились 94 человека: 88 пассажиров и 6 членов экипажа. Никто из них не пострадал. Пилот назвал предварительной причиной жесткой посадки ”сильный сдвиг ветра”