ВИДЕО | В российской колонии бунт заключенных привел к пожару. Один человек погиб

Его поддержали заключенные из других ШИЗО. Они разбили стекла камер видеонаблюдения и совершили нападение на сотрудника тюрьмы, которого пришлось госпитализировать. Несколько заключенных нанесли себе телесные повреждения. В результате бунта в колонии начался пожар на площади 30 тыс. кв. м, сгорели восемь построек.

Позже ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Иркутской области Виктора Игнатенко передало, что при разборе завалов после пожара обнаружено тело погибшего заключенного.

”После пожара, когда он был разобран, был обнаружен труп заключенного”, — сказал Игнатенко, добавив, что причина смерти будет устанавливаться.

СК России по Иркутской области возбудил уголовное дело по статье ”Дезорганизация деятельности исправительного учреждения”.

Как сообщает Русская служба Би-би-си, причиной бунта стали избиения заключенного сотрудниками колонии. В знак протеста 17 заключенных, согласно этим данным, нанесли себе телесные повреждения.

Как рассказал Би-би-си глава правозащитного фонда "Общественный вердикт" Святослав Хроменков, 9 апреля поступила информация о том, что осужденного в колонии №15 избил помощник начальника колонии.

Также правозащитники сообщили о подавлении бунта силами спецназа.