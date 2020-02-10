ВИДЕО | В России возбудили уголовное дело из-за ”концлагеря для собак”

Расследование было начато после того, как информация о жестоком обращении с животными появилась в соцсетях. Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы, сообщила полиция города Артем.

Видео из дома ”живодера Мирона” и его дочери появилось в соцсетях в начале февраля. Сообщалось, что житель Артема ”много лет убивает и разделывает собак на мясо”. Перед смертью животные содержатся в ужасающих условиях, указывали зоозащитники.

На платформе Change.org была размещена петиция с требованием возбудить уголовное дело в отношении живодера и его дочери. Обращение, по состоянию на 10 февраля, подписали более 7 тысяч человек.

Внимание! Видео содержит изображения погибших животных.