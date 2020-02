ВИДЕО | В России возбудили уголовное дело из-за ”концлагеря для собак”

View this post on Instagram

Честно долго сознательно избегала публикаций о живодёрне на улСолнечной. У меня есть на то объективные причины. Но сейчас много людей пишет мне по этому вопросу ,просят мое мнение ,правда ли это и тд. ДА РЕБЯТА ЭТО ПРАВДА и вы даже на половину не понимаете как там страшно,сколько боли ...Все пронизано смертью ,каждая травинка и крупица земли напитана кровью и смертным ужасом. То в каком виде там держат еще живых животных ожидающих своей казни не приснится вам даже в самом страшном кошмаре. Пробитые головы, разрезанные удавками горла, глаза полные отчаяния и ужаса.Они все понимают видят и чувствуют смерть,ждут ее. Собаки стоят в темных сараях примотанные так что не могут даже лечь ,задыхаются от врезавшихся в их плоть удавок,среди фикалий и луж крови. Во дворе клетка набитая трупами щенков и их матерей видимо когда то их забыли без еды в этой клетке. То как плачут собаки ,как они тянут лапы к вам умоляя о спасении не передать. А есть те чья психика уже сломлена и они при виде человека начинают неистово орать, опорожнятся и отчаянно скалится в гримасе смертного ужаса. Десятки лет существует этот ад! Сотни домашних породистых собак ,кого-то нашли и забрали хозяева ( успели) большинство стали мясом ... Могу часами говорить. Нет сил. Помогите уже хоть кто нибудь. И да мы не без действуем НО одним зоо не справиться мы не всесильны, ПОМОГИТЕ НАМ ОСТАНОВИТЬ АДСКИЙ КОНВЕЙЕР СМЕРТИ Наши законы не совершенны и к сожалению рассказать о всех моментах не всегда возможно ,не могу подвергнуть опасности тех за кого я в ответе. Некоторые из попавших туда животных были переданы Мирону самими владельцами на мясо и на них имеются документы ! И значит они собственность живодера ,но собственность тоже хочет жить и умоляет о спасении ЕСЛИ ЕСТЬ ЖЕЛАЮШИЕ ПРИНЯТЬ У СЕБЯ СОБАК ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ ЭТОГО АДА напишите мне в вацап 89662764277 это всегда актуально , дома у волонтеров не резиновые. #артемсолнечная11миронживодер