ВИДЕО | В России возбудили уголовное дело из-за ”концлагеря для собак”

Полиция города Артема в России возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными из-за ”концлагеря для собак”, который устроил во дворе своего частного дома житель города, сообщает "Медуза" со ссылкой на управление МВД по Приморскому краю.
Расследование было начато после того, как информация о жестоком обращении с животными появилась в соцсетях. Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы, сообщила полиция города Артем.
Видео из дома ”живодера Мирона” и его дочери появилось в соцсетях в начале февраля. Сообщалось, что житель Артема ”много лет убивает и разделывает собак на мясо”. Перед смертью животные содержатся в ужасающих условиях, указывали зоозащитники.
На платформе Change.org была размещена петиция с требованием возбудить уголовное дело в отношении живодера и его дочери. Обращение, по состоянию на 10 февраля, подписали более 7 тысяч человек.
Внимание! Видео содержит изображения погибших животных.
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