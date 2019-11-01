ВИДЕО: В России убили экс-мэра Киселевска. Был объявлен план перехват

Отмечается, что убийство произошло в поселке Верх-Чумыш.

Уточняется, что Лаврентьев успел выстрелить в одного из злоумышленников перед смертью. Таким образом, один из нападавших был убит, остальным удалось скрыться. В городе был объявлен план перехват.

Сергей Лаврентьев являлся мэром Киселевского городского округа в течение 16 лет, однако свой пост он покинул по собственному желанию в 2018 году.

Источник рассказал, что место преступления покинули по меньшей мере пять автомобилей. Злоумышленники объявлены в розыск. Предполагаемым мотивом преступления названы неразрешенные вопросы в бизнесе.

Стала известна личность одного из нападавших на экс-мэра в Киселевске Кемемровской области Сергея Лаврентьева. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что им стал 45-летний Марат Гарипов. Он являлся владельцем ЧОПа. Мужчина во время совершения нападения на дом и бывшего главу администрации Киселевска получил смертельное пулевое ранение от Лаврентьева.

Уточняется, что у мужчины при себе были найдены бинокль, рация, газовый баллончик и устройство для отпугивания собак. Оружие могли забрать скрывшиеся с места преступления.