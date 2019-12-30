ВИДЕО | В России таксист-частник разбил окна автомобиля ”Яндекс.Такси”

На видео, который в сеть выложил один из свидетелей инцидента, видно, как мужчина разбивает сначала одно стекло в автомобиле, затем второе. Весь процесс сопровождается криками и нецензурной лексикой в адрес водителя ”Яндекса”. Испуганная пассажирка спешно покидает салон автомобиля.

Причиной конфликта, как отмечают очевидцы, стало то, что ”Яндекс.Такси” заехало в зону, где работают частники. Один из них посчитал, что у него уводят потенциального клиента, и бросился на водителя легального перевозчика.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области факт случившегося подтвердили. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, пишет Rostof.ru.