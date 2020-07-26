26.07.2020, 10:12
ВИДЕО | В России отмечают День военно-морского флота. В Санкт-Петербурге состоялся парад(75)
Российский президент Владимир Путин прибыл в Кронштадт на торжества по случаю Дня военно-морского флота. Глава российского государства принял участие в параде ВМФ в Санкт-Петербурге.
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