26.07.2020, 10:12

ВИДЕО | В России отмечают День военно-морского флота. В Санкт-Петербурге состоялся парад

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ВИДЕО | В России отмечают День военно-морского флота. В Санкт-Петербурге состоялся парад
AFP

Российский президент Владимир Путин прибыл в Кронштадт на торжества по случаю Дня военно-морского флота. Глава российского государства принял участие в параде ВМФ в Санкт-Петербурге.

Во время Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге было задействовано 46 кораблей, катеров и судов.

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