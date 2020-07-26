ВИДЕО | В России отмечают День военно-морского флота. В Санкт-Петербурге состоялся парад

Российский президент Владимир Путин прибыл в Кронштадт на торжества по случаю Дня военно-морского флота. Глава российского государства принял участие в параде ВМФ в Санкт-Петербурге.
Во время Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге было задействовано 46 кораблей, катеров и судов.
Путин заявил, что военно-Морской Флот России получит гиперзвуковое оружие, не имеющее аналогов в мире. Об этом сообщает ”Интерфакс”.
”Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов”, — рассказал российский лидер во время военно-морского парада в Петербурге.
Он добавил, что также флот получит беспилотные подводные аппараты и эффективные средства обороны. В состав военно-Морского Флота России в 2020 году будут приняты 40 новых кораблей и судов различных классов.
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