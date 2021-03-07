ВИДЕО | В России на реке произошел пожар после утечки на трубопроводе

Причиной пожара на реке Обь в Югре стал прорыв трубопровода, который принадлежит "СибурТюменьГаз". Пострадал один человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В результате прорыва нефтепровода, который стал причиной пожара на реке Оби, пострадал один человек. У него ожоги лица и спины", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону подтвердили информацию об одном пострадавшем, он самостоятельно обратился в медучреждение, от госпитализации отказался.

Вечером в субботу на трубопроводе "Сибуртюменьгаз" произошел прорыв, в результате чего на реке Оби начался пожар. Его площадь составляет 1 тыс. кв. метров. Для выгорания разлившихся продуктов потребуется около 12 часов, сообщал источник.

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