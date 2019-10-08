ВИДЕО | В России на неделю бросили незакопанными могилы детей-сирот. После огласки все исправили за час

7 октября о том, что на кладбище несколько дней не могут захоронить останки семи человек, в том числе детей, сообщило агентство Regnum. Глава МУП "Специализированная похоронная служба Барнаула" Виталий Иконников сначала заявил, что не в курсе случившегося, а затем возложил ответственность на заведующего кладбищем Владимира Каминского. Тот, в свою очередь, заявил, что с лета 2019 года отстранен от работы с захоронениями решением начальства МУП и этим теперь занимается старший смотритель кладбища Никита Гончаров. Доследственную проверку сообщений СМИ о ситуации на кладбище начал Следственный комитет Алтайского края.

Как сообщили в пресс-центре мэрии, в ходе выездной проверки чиновники комитета по управлению муниципальной собственностью установили, что могилы для девяти умерших были подготовлены, но закапывали их уже вручную из-за поломки трактора. В результате над гробами слой земли составлял не больше 50 см. "Таким образом, не были приняты меры по захоронению в рамках гарантированного перечня услуг по погребению безродных", - сказал сотрудник. При этом администрация кладбища не сообщила о проблеме своевременно: с руководителей городской похоронной службы и работников администрации кладбища взяли объяснительные. Оценка их решениям или бездействию будет дана по итогам служебной проверки.