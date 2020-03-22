ВИДЕО | В России два рейсовых автобуса попали в ДТП. Есть погибшие
Два рейсовых автобуса опрокинулись в Тамбовской области при попытке избежать столкновения. В результате аварии три человека погибли, еще 15 человек пострадали, сообщает "Газета.Ру".
Два рейсовых автобуса опрокинулись в Тамбовской области при попытке избежать столкновения. В результате аварии три человека погибли, еще 15 человек пострадали, сообщает "Газета.Ру".
По словам источника, водитель одного автобуса не справился с управлением и допустил столкновение с другим междугородним автобусом. ”Один из автобусов перевернулся”, — уточнил он. На кадрах видео, опубликованного в интернете, видно, что оба автобуса лежат перевернутые в кювете по разные стороны дороги.
По предварительной информации, причиной аварии с участием двух рейсовых автобусов стали погодные условия. На территории области наблюдаются сильный ветер и мокрый снег, об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
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