ВИДЕО | В России два рейсовых автобуса попали в ДТП. Есть погибшие

По словам источника, водитель одного автобуса не справился с управлением и допустил столкновение с другим междугородним автобусом. ”Один из автобусов перевернулся”, — уточнил он. На кадрах видео, опубликованного в интернете, видно, что оба автобуса лежат перевернутые в кювете по разные стороны дороги.

По предварительной информации, причиной аварии с участием двух рейсовых автобусов стали погодные условия. На территории области наблюдаются сильный ветер и мокрый снег, об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.