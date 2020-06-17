ВИДЕО | В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель

В резиденции президента в ”Ново-Огарево” поставили туннель для дезинфекции. Об этом сообщается на сайте правительства Пензенской области.

Туннель разработала пензенская компания. В нем на человека распыляется дезинфицирующий раствор.

В резиденции Путина появился дезинфицирующий туннель. Человека дезинфицируют туманным облаком.



Туннель разработала пензенская компания. pic.twitter.com/9zNX7jrK2a — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 16, 2020

Как сообщал в конце апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин из-за угрозы коронавируса сократил количество очных встреч и соблюдает социальную дистанцию при общении с помощниками и посетителями. Все сотрудники администрации и визитеры президента при этом проходят тестирование на COVID-19.

Помимо этого в конце марта Кремль перевел на удаленку сотрудников старше 60 лет и тех, чьи обязанности позволяют работать из дома, сообщали источники РБК. С 15 июня режим дистанционной работы для большинства работников Кремля закончился, указали собеседники РБК.

С начала пандемии в Кремле было выявлено несколько случаев коронавируса. Информацию о заболевшем сотруднике подтверждал Песков. По его словам, заразившийся не контактировал с президентом.

12 мая с коронавирусом госпитализировали самого пресс-секретаря. После выписки из больницы Песков заявил, что первым чувством после положительного теста была досада: он полагал, что соблюдаемые им и его семьей жесткие карантинные меры помогут избежать заражения, но так не вышло. Также переболел коронавирусом и премьер-министр Михаил Мишустин.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!