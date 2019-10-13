13.10.2019, 14:21
ВИДЕО: В Подмосковье в страшной аварии погибли пять человек. Еще пять пострадали, в том числе дети(1)
Авария в Подмосковье унесла жизни пяти человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.
Авария в Подмосковье унесла жизни пяти человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.
"В Московской области, на 134 км федеральной автодороги Р-22 "Каспий", в Кашире, в районе д. Каменки произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей: Лады "Приора" и Хендай "Солярис". В результате аварии погибло пять человек, в том числе один ребенок", — сказали в пресс-службе.
Еще пять человек получили травмы. "Среди них двое детей", — добавили в пресс-службе.
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