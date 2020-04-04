ВИДЕО: В Подмосковье обрушился подъезд жилого дома

В ГУ МЧС по Московской области сообщили, что в многоквартирном доме в Орехово-Зуево произошел взрыв газовой колонки на втором этаже. Дом кирпичный, 5 этажей, 4 подъезда, 80 квартир, говорится в сообщении МЧС.

Из здания самостоятельно эвакуировались 150 человек, еще 50 были выведены спасателями по лестничным маршам. По первым сообщениям ГУ МЧС по Московской области, в результате взрыва один человек погиб, еще четверо пострадали.

На месте взрыва работают поисково-спасательные службы.