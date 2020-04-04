ВИДЕО: В Подмосковье обрушился подъезд жилого дома
В подмосковном городе Орехово-Зуево в субботу, 4 апреля, произошел взрыв газа в пятиэтажном доме. В результате взрыва полностью обрушился один подъезд.
В подмосковном городе Орехово-Зуево в субботу, 4 апреля, произошел взрыв газа в пятиэтажном доме. В результате взрыва полностью обрушился один подъезд.
В ГУ МЧС по Московской области сообщили, что в многоквартирном доме в Орехово-Зуево произошел взрыв газовой колонки на втором этаже. Дом кирпичный, 5 этажей, 4 подъезда, 80 квартир, говорится в сообщении МЧС.
Из здания самостоятельно эвакуировались 150 человек, еще 50 были выведены спасателями по лестничным маршам. По первым сообщениям ГУ МЧС по Московской области, в результате взрыва один человек погиб, еще четверо пострадали.
На месте взрыва работают поисково-спасательные службы.
Как пишет "Газета", начальник главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин заявил, что количество пострадавших при взрыве газа в пятиэтажке в Орехово-Зуеве может увеличиться. Об этом сообщает ”Интерфакс”.
По его словам, на данный момент идут работы по демонтажу плит перекрытия.
”Есть предположение, что могут быть ещё пострадавшие”, — добавил Полетыкин.
Он уточнил, что на данный момент в результате взрыва пострадали пять человек.
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