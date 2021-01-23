ВИДЕО | В Петербурге ОМОНовец ударил женщину ногой в живот

Как сообщила ”Фонтанке” автор ролика петербурженка Ирина, пострадавшей женщине было на вид около 50 лет. Она вела себя адекватно, не трогала полицейских, лишь поговорила с ними: ”Что вы делаете? Вы против народа, это же ваши дети”.



На видео видно, что женщина вступилась за задержанного на площади Восстания. ”Зачем вы его схватили, ребята?” — обратилась она к силовикам. В ответ один из них со всей силы ударил ее в живот. Женщина упала и ударилась затылком о землю. Её довели до Московского вокзала, куда посоветовала обратиться скорая за медпомощью.

17 января оппозиционер Алексей Навальный вернулся из Германии в Москву, где был сразу же задержан сотрудниками ФСИН. Состоявшийся вскоре в ОВД Химки суд арестовал Навального на 30 суток. В дальнейшем по информации Bloomberg, оппозиционера могут приговорить к 13,5 годам лишения свободы. Его сторонники организовали серию митингов в крупнейших городах России, однако акции, согласно современному российскому законодательству, являются незаконными. Сегодня, 23 января, акции протеста проходят во всех крупных городах России. Следить за событиями можно с помощью нашего LIVE-блога.

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