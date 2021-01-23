ВИДЕО | В Петербурге ОМОНовец ударил женщину ногой в живот

Сотрудник ОМОН ударил ногой в живот участницу несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. По словам очевидцев, она вела себя мирно и пыталась вразумить полицейских разговорами. Жестокость правоохранителя попала на видео, сообщает "Фонтанка".
Как сообщила ”Фонтанке” автор ролика петербурженка Ирина, пострадавшей женщине было на вид около 50 лет. Она вела себя адекватно, не трогала полицейских, лишь поговорила с ними: ”Что вы делаете? Вы против народа, это же ваши дети”.
Петербург. Площадь Восстания. Нет слов
Видео: «Фонтанка» pic.twitter.com/ARw9a63GYc
— ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021
На видео видно, что женщина вступилась за задержанного на площади Восстания. ”Зачем вы его схватили, ребята?” — обратилась она к силовикам. В ответ один из них со всей силы ударил ее в живот. Женщина упала и ударилась затылком о землю. Её довели до Московского вокзала, куда посоветовала обратиться скорая за медпомощью.
17 января оппозиционер Алексей Навальный вернулся из Германии в Москву, где был сразу же задержан сотрудниками ФСИН. Состоявшийся вскоре в ОВД Химки суд арестовал Навального на 30 суток. В дальнейшем по информации Bloomberg, оппозиционера могут приговорить к 13,5 годам лишения свободы. Его сторонники организовали серию митингов в крупнейших городах России, однако акции, согласно современному российскому законодательству, являются незаконными. Сегодня, 23 января, акции протеста проходят во всех крупных городах России. Следить за событиями можно с помощью нашего LIVE-блога.
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