ВИДЕО | В Петербурге члена комиссии избили прямо на избирательном участке. Сотрудница полиции молча наблюдала

На записи видно, как в 15:25 мужчина подходит к члену комиссии с правом совещательного голоса Василию Дьяченко и бьет его кулаком в живот. Несмотря на крик Дьяченко, ни другие члены комиссии, ни присутствующие избиратели сначала никак не реагируют на происходящее. К нему подходит только одна девушка, чтобы поинтересоваться, что случилось.

Дьяченко рассказал ”Медузе”, что нападение произошло после того, как он пожаловался председателю комиссии Ирине Яниковской на неправильное заполнение вкладных листов избирательных списков — страницы не были пронумерованы, как того требует закон. Одному из членов комиссии запретили проверить эти листы. После этого на Дьяченко начали оказывать давление несколько мужчин, которые тоже находились на участке. Удар в живот, по словам Дьяченко, ему нанес мужчина, которого Яниковская до этого представила как еще одного члена комиссии с правом совещательного голоса.

В момент нападения на участке присутствовала старший лейтенант полиции. На записи с камер наблюдения видно, что она сразу оборачивается на крик Дьяченко, но даже не встает со стула, чтобы попробовать задержать нападавшего. Через некоторое время сотрудница полиции отходит в сторону, чтобы поговорить по телефону. Затем Дьяченко сам подходит к ней и пытается узнать, почему она бездействует. По словам наблюдателя, сотрудница в итоге так и не представилась.