ВИДЕО: В Пензе два человека сварились заживо, когда их автомобиль провалился в яму с кипятком

Как пояснили изданию в ресурсоснабжающей организации ”Т-Плюс”, незадолго до трагедии на участке теплотрассы проходили гидравлические испытания — специалисты не выявили дефектов конструкции. ”Мы были сегодня утром тут, никаких порывов и парений не было. Мы постоянно отслеживаем показатели, все было в норме, никаких не было вопросов. Теплотрасса была в работе. Мы примем все меры, чтобы в этой ситуации разобраться. Мы проводили большие работы в этом году, проблем никаких не возникало во время подготовки и после начала отопительного сезона”, — сообщил изданию ”Подъем” технический директор компании Василий Журавлев.
В организации предположили, что на участке мог образоваться разрыв — вода начала сильно фонтанировать и в результате промыла грунт и асфальт. В итоге под тяжестью автомобиля асфальт проломился, и яма заполнилась водой, температура которой достигала 70-75℃.
К месту инцидента прибыли экстренные службы города, а также глава Пензы Владимир Мутовкин и зампредседателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов. В настоящее время машину уже подняли на поверхность, ее доставали вверх дном — личности погибших пока не установлены.
Прокуратура по Пензенской области сообщила, что на место происшествия выехали работники прокуратуры района во главе с прокурором района Алексеем Поповым — они установят обстоятельства произошедшего. По итогам прокурорской проверки будут приняты необходимые меры реагирования.
Это уже не первый случай, когда автомобили проваливаются под землю в результате подмыва асфальта. Так, 12 ноября 2019 года в Тюмени на перекрестке улиц Харьковской и Одесской из-за прорыва водопровода провалился асфальт. После инцидента региональное управление ГИБДД перекрыла движение.
На видео, размещенном ранее в группе ”ЧС Тюмень” в соцсети ”Вконтакте”, видно, как асфальт на проезжей части дороги проваливается с огромной скоростью.
Как рассказали ИА ”Новый день” в пресс-службе ООО ”Тюмень Водоканал”, причиной провала стало повреждение крупного канализационного коллектора, в который поступают стоки с центральной и заречной части Тюмени. На месте до сих пор работают аварийные бригады — движение на данном участке закрыто. Также был разработан план ремонтных мероприятий.
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